حالة الطقس اليوم الأحد 21/1/2018 في جميع المدن والمحافظات المصرية

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حالة الطقس اليوم الأحد 21/1/2018، حيث نقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال توقعات حالة الطقس اليوم، هذا وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم على جميع المدن والمحافظات سيكون مائل للدفء خلال ساعات النهار بارد مع الساعات الأولى من الليل، شديد البرودة خلال الساعات الأخيرة من الليل، وأضافت الأرصاد ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة وخاصة على المناطق الشمالية للبلاد، هذا بجانب تكون الصقيع في منطقة وسط سيناء خاصة في منطقة المزروعات.

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وتشهد منطقة شرق البلاد والوجه البحري قلة ملحوظة في الرؤية، وذلك مع تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، هذا بجانب هبوب الرياح التي ستكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وستكون الرياح نشطة خاصة على المناطق الغربية للبلاد والقاهرة، وأظهرت التوقعات انتشار الأتربة والرمال مع تلك الرياح، هذا وتضطرب الملاحة البحرية في البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح هناك.

حالة الطقس اليوم :

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائل إلى الدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل وخاصة الساعات الأخيرة من الليل، بينما تنتشر السحب المتوسطة والمنخفضة خاصة على المناطق الشمالية للبلاد، ويظهر الصقيع في منطقة سيناء، تحديدا في مناطق المزروعات.

وتتسبب الشبورة المائية التي تتكون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في قلة الرؤية أو انعدامها، بينما تأتي الرياح جنوبية غربية تهب على المناطق الغربية للبلاد والقاهرة، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال، وتتضرب الملاحة في البحر المتوسط مع نشاط الرياح هناك، هذا بجانب وصول ارتفاع الموج فيه إلى ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتتميز بهبوب الرياح السطحية شمالية غربية وارتفاع الموج فيه يصل إلى ما بين متر ومتر ونصف.

درجات الحرارة :