بدراوي: ستنتهي الانتخابات لصالح السيسي، ولكن الامر الآن بخصوص نسبة المشاركة

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أعلن عدد من النواب في البرلمان المصري تأييدهم لترشيح الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة إلى أن تكتمل “حكاية الوطن”، ومن جهتها أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عن نيتها تشكيل لجنة لرصد الجمعيات الأهلية وفضح حملات التشويه.

وقال المستشار محمد سالم عضو الائتلاف المصري في مصر: “لقد أكد الرئيس أن هناك دورا للشعب في العديد من الملفات لحماية مصالحه، ويجب أن تترجم رسالته إلى واقع ملموس، سندعم السيسي لفترة جديدة إلى أن تكتمل القصة، ومن اجل ان نقوم بمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، وأهمها ملف الفساد، وقد طلب الرئيس من الشعب أن يكون لديه دور في الانتخابات المحلية والرئاسة، وينبغي للمصريين ان يحسنوا الخيار”.

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كما قال امين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب، النائب ايهاب الطماوي “سندعم السيسي لفترة جديدة من أجل استكمال ما بدأه لتحقيق نهضة الدولة وإقامة بنية تحتية قوية، وفي المرحلة المقبلة يتعين عليه استكمال مسيرة الإنجازات من خلال القضاء النهائي الارهاب بعد ان كثفت الدولة ضرباتها الاستباقية ، سواء الجيش او الشرطة، مع الحاجة إلى الاستمرار في دفع وتيرة التنمية للقضاء على البطالة تماما، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين وضع معظم الأسر “.

ومن جانبه قد قال النائب حسني حافظ، عضو اللجنة البرلمانية للوفد، “إن الحماية الاجتماعية هي التحدي الرئيسي للرئيس السيسي في السنوات المقبلة” وأضاف قائلا “أن توجيهات الرئيس لرعاية ملف التعليم الصناعي يجب أن تترجم إلى إنشاء مدارس صناعية على أعلى المستويات والكليات لاستيعاب خريجي هذه المدارس”.

وقال الدكتور محمد بدراوي رئيس اللجنة البرلمانية للحركة الوطنية ان “أعضاء الهيئة البرلمانية وقعوا استثمارات لدعم ترشيح السيسي لولاية ثانية، وهناك تفوق ساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن نعمل في دوائرنا مع الرئيس لجمع أشكال الدعم” وقد انهى كلامه قائلا ” ستنتهي الانتخابات لصالح السيسي، ولكن الامر الآن بخصوص نسبة المشاركة”

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