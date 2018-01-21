“الجريدة الكويتية” تعلن عن 9 وعود تحققت في البرنامج الانتخابي السيسي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “الجريدة الكويتية” بعد أن ألقت الأضواء على أهم الوعود في المجال الاقتصادي التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن أعلن ترشحه خلال العام 2014 والتي تعد من ضمن برنامجه الانتخابي، وقد قامت الجريدة الكويتية بتلخيص إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح الوعود في المجال الاقتصادي التي تحقق والوعد التي مازالت لم تتحقق.

في مجال استصلاح الأراضي فقد تم استصلاح أربعة مليون فدان خلال عامين، وتم الإعلام بطريقة رسمية على استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة الفرافرة خلال شهر ديسمبر لعام 2015، وتم طرح ما يقارب من 500 ألف فدان إلى صغار المزارعين والشباب المصري خلال شهر أكتوبر من عام 2016.

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وقد تم طرح 233 فدان للاستصلاح الزراعي خلال شهر يناير الحالي لعام 2018 في منطقة غرب محافظة المنيا، وقد تم إقامة 22 مدينة صناعية قائمة في 26 مركزي سياحي ومدينة إلى جانب إقامة 8 مطارات في المدن الصناعية إلى جانب إقامة مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، وتم إقامة مدينة للأثاث بمحافظة دمياط إلى جانب إقامة مدينة للبلاستيك في محافظة الإسكندرية.

وقد تم إقامة العاصمة الإدارية الجديدة التي تم البدء في تنفيذها خلال عام 2015، وكذلك تم إقامة مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب إقامة مدينة هضبة الجلالة، على جانب إقامة مدينة الإسماعيلية الجديدة التي تم إقامتها بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر أغسطس لعام 2016.

وقد أعلن وزير الطيران المصري “شريف فتحي” على إقامة 5 مطارات قائمة في وسط القطامية ووسط سيناء إلى جانب وسط رأس سدر في غرب محافظة القاهرة سفنكس، وكذلك جنوب البحر الأحمر وبالتحديد في برنيس.

وقد تم إقامة مشروعات عملاقة في مجال الطرق بلغ أطوال الطرق حوالي 4800 كيلومتر على مرحلتين بتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة وثمانين مليار جنيه مصري، وتم وضع آلية ليتم من خلالها ضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص ووصولاً لسياسات سعرية منضبطة، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهري يناير الجاري من إلزام التجار إلى كتابة سعر المستهلك على المنتجات والسلع الغذائية.

وقد تم إقامة محور قناة السويس حيث قامت “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس المصرية”، وهي تعد مشروع طموح ليتم من خلاله تحويل ضفتي القناة لتكون أهم الممرات الملاحية في جميع دول العالم، إلى جانب إقامة محطات للطاقة الكهربائية، وأخيرا تم توقيع اتفاقية بين مصر والدولة الروسية خلال شهر ديسمبر من عام 2017 على إقامة “محطة الضبعة النووية” من أجل استخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية.

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