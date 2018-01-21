“الأرصاد الجوية” تتوقع طقس غداً رياح محملة بالأتربة والرمال تصل للعاصفة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها خبراء هيئة الأرصاد الجوية حيث أعلنوا عن توقعهم أن يسود جمهورية مصر العربية غداً الموافق يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري طقس شتوي شديد الرياح حيث ستكون الرياح جنوبية غربية محملة بالأتربة والرمال، وسوف يمتد نشاط الرياح من شمال جمهورية مصر العربية مروراً بمحافظة القاهرة ويمتد إلى محافظات شمال الصعيد، وقد تصل قوة الرياح إلى حد العاصفة في المناطق المكشوفة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أيضا أن ينخفض نشاط السحب المنخفضة إلى جانب السحب المتوسطة بكثرة التي يصاحبها سقوط الأمطار، وتكون حالة الطقس المتوقعة غداً معتدلة على شمال جمهورية مصر العربية إلى محافظات شمال الصعيد التي تميل إلى الدفء خلال ساعات النهار وتمثل إلى البرودة الشديدة في بداية الليل ويشتد في آخره.

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وسوف يكون هناك نشاط في حركة الرياح على البحر الأبيض المتوسط مما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وسوف تكون حالة البحر مضطربة، ويصل ارتفاع الموج ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف.

ويتوقع أن تكون الرياح على البحر الأبيض المتوسط جنوبية غربية، أما بالنسبة إلى حركة الرياح على البحر الأحمر فسوف تكون حركة الرياح خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر من متر على متر ونصف والرياح تكون شمالية غربية سطحية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غداً الموافق يوم الاثنين على محافظة القاهرة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، أما محافظة الإسكندرية فتكون درجة الحرارة المتوقعة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، ودرجة الحرارة المتوقعة على محافظة مرسى مطروح العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

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