الأرصاد: نتوقع شتاء عنيف جداً وطقس غير مستقر

Advertisements

قام رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية الدكتور أحمد عبد العال التصريح قائلا ” إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أوضاعا أخرى من عدم استقرار الطقس وذلك حتى نهاية فصل الشتاء الحالي”.

وقال عبد العال فى بيان له خلال يوم الجمعة الماضي أن البحث العلمي الذي أعدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يشير إلى ان آثار عدم استقرار الطقس سوف تنخفض ولكنها ستكون أكثر حدة، وأضاف “سيكون الامر حوالي ما يقرب من 48 ساعة فقط لكنه سيكون عنيفا جدا”.

Advertisements

ومن جهة اخرى فإن رئيس المنظمة العامة للأرصاد الجوية قد قام بالتنبيه قائلا ” فيما يخص درجات الحرارة فانه لا تراجع في الأيام القادمة عن المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 18 و 19 درجة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، و الدراجات سوف تتراوح بين 21-22 درجة وذلك في محافظة جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة، و 23 درجة على جنوب الصعيد.

وقد صرح قائلا” على مدار يومين، سوف تعاني البلاد حالة غير مستقرة، حيث تنشط الرياح في معظم الأنحاء ، يرافقها الرمال التي قد تصل إلى حد العاصفة، وتوقع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نهاية الموجة سوف يكون يوم الجمعة، وأضاف “سيبدأ خزان المياه بالعودة للمنسوب الطبيعي بالتزامن مع صباح يوم السبت”.