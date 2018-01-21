السويدي: دعم مصر يعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي

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أعلن الائتلاف المصري “دعم مصر” دعمه الكامل للرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال رئيس الائتلاف السيد المهندس محمد السويدي: “قاد الرئيس السيسي مصر إلى سلام بعد الأحداث العاصفة، واستطاع استعادة الاستقرار في الوطن، وشهدت ولايته الأولى إنجازات كبيرة شهدتها الإنجازات البعيدة التي تحدث عن نفسها نحن نؤيد ترشيح الرئيس لولاية ثانية من أجل حماية الوطن “.

استمر السويدي في كلامه قائلا: “في عهد الرئيس السيسي، تمكنت مصر من مواجهة قوى الشر في الداخل والخارج، واستعادت الدولة موقفها مرة أخرى بعد أحداث صعبة، ولا تزال في معركتها ضد المكفوفين الارهاب بفضل مواطنيه وجيشه ورجال الشرطة والقيادة الحكيمة للرئيس لاستعادة موقف مصر في المنطقة والعالم لمصر “.

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وقال السويدي: “في الفترة الأولى من الرئاسة، تم الانتهاء من حوالي 11،000 مشروع في فترة تقل عن 4 سنوات بتكلفة 2 تريليون جنيه، كما كان هناك اهتمام كبير بالنساء اللاتي يمثلن 15٪ البرلمان، 20٪ من الحكومة، ارتفع عدد العاملين في البلاد من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 230 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، كما رفعت السنوات الأربع الأخيرة حد الإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه سنويا، وهو ما يعني زيادة أخرى في نصيب الفرد من الدخل المصري في جميع أنحاء البلاد “.

وقد قال ايضا:”اتخذ الرئيس سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي أدت في نهاية المطاف إلى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض العجز في الميزانية العامة وعززت الاقتصاد الوطني، كما نجح الرئيس في القضاء على الآفة التي تهدد حياة الناس، لتوفير العلاج إلى 1.4 مليون مريض، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، والوصول إلى معدل الاسترداد إلى 97٪، مع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى لتلقي العلاج، ولهذه الأسباب كلها والعديد من الإنجازات الأخرى تدعم ترشيحه لولاية ثانية”.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري بمختلف طوائفه، فضلا عن خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات ، اعتزامه الترشح لولاية جديدة.

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