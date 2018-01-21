دعم مصر: “شغلك في قريتك” يعمل على القضاء على البطالة في الأقاليم

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قام عضو مجلس النواب والمنسق العام الخاص بـ ائتلاف دعم مصر التابع لمحافظة كفر الشيخ النائب علاء سلام إن تحالف “دعم مصر” بقيادة السيد المهندس محمد السويدي والذي يعمل رئيسا لائتلاف “دعم مصر” يضع شباب مصر في مقدمة اهتماماته من خلال خلق فرص عمل لهم، وشن حرب على البطالة والفقر والجهل، الشباب من خلال مشاريع المنازل.

وأضاف سلام أن مبادرة “شغلك في قريتك” في محافظة كفر الشيخ في الفترة القادمة هي نقطة انطلاق قوية لبناء قرية تعتمد على الاكتفاء الذاتي في جميع جوانب الحياة وخاصة الصناعية والقطاع الزراعي الذي يعتمد على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه مع افتتاح المقر الجديد ل “دعم مصر” فإن مصر في كفر الشيخ غدا ستكون حقبة جديدة لمحاربة جميع المشاكل جذريا من أجل خلق جيل جديد قادر على العمل بدون اجتماعية والأعباء الاقتصادية.

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وكشف عن أن التحالف يضع في بؤرة تركيزه خلق فرص العمل حيث أنه المحور الرئيسي للقضاء على معظم المشاكل التي تواجهها الأسر وخاصة الفقر الذي يقود الكثير من آبائنا إلى تبني الأساليب الخاطئة التي تؤثر على الأجيال القادمة، وأشار إلى أن هناك رغبة في خلق فرص عمل جديدة من خلال “شغلك في قريتك”، موضحا أن كل الدعم سيقدم من خلال محافظ كفر الشيخ والشركات التابعة

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