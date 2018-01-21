مارجريت عازر: السيسي أعلى من شأن المرأة والشباب خلال ولايته

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قالت النائبة مارجريت عازر عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه منذ ان تولى السلطة، ركز الرئيس على المبادئ الأساسية، وأضافت قائلة ان الرئيس قد اعلى من شأن المرأة ودورها في المجتمع في عهده ، حيث انه قد حاول ان يقضي على كل الأفكار المتطرفة.

واضافت “للمرة الاولى في ولايته، نرى امرأة تشغل منصب الحاكم نادية عبده ولدينا ست نساء على رأس الوزارات ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، وشهد السيسي تمكين المرأة سياسيا”، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تمكين المرأة اقتصاديا في المشاريع الضخمة التي أنجزها الرئيس خلال ولايته الأولى.

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واضافت ان “الرئيس يحاول قدر الامكان انشاء قادة مصريين قادرين في المستقبل على شغل مناصب عليا والمشاركة في صنع القرار، ونحن نرى في عهد الرئيس السيسي تعيين الشباب كمساعدين للوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات الدولة”.

وقالت “ان الرئيس السيسي ضرب بقبضة حديدية الفساد وتمكن من إنجاز الكثير خلال ولايته الاولى ونرى مشروعا واحدا تلو الآخر ومدينة واحدة تلو الاخرى من اجل بناء دولة حديثة تتمتع بالامن والاستقرار، ونعتقد ان السنوات الاربع المقبلة ستشهد نموا كبيرا للشعب المصري كله وستجعل مصر من بين الدول المتقدمة “.

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