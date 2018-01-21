صقر: قطع السيسي رحلة طويلة لدفع مصر من الانهيار الى الانتعاش الاقتصادي

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وقال غادة صقر سكرتير لجنة السياحة والطيران المدنى فى مجلس النواب ان “دعمنا الرئيسي للرئيس الان ليس كافيا”، مضيفا ان “الملايين لا نستطيع تحمل تكاليفه لانه قاد السفينة كل الجدية والشجاعة في الظروف واستعادة أمن بلادنا وأمنها واستقرارها، واستثمار العديد من الاستثمارات في كافة المجالات، والآن سنعيد بناء الدور المحوري لمصر ووضعها على خريطة العالم مرة أخرى.

وقالت صقر في بيان صدر خلال اليوم الاحد: “قطع السيسي رحلة طويلة من الوعود والإنجازات لدفع الدولة المصرية من الانهيار إلى الانتعاش الاقتصادي والعودة إلى دورها الرائد في الشرق الأوسط وحققت إنجازات لا حصر لها نشهدها الآن على أرض الواقع” .

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وأضافت أمين لجنة السياحة أن الرئيس السيسي جعل المرأة المصرية مكانا رائعا وكبيرا وحققت فوائد هائلة وأصبح لها كلمة مسموعة في المجتمع، وان الرئيس المصري يقدر دور المرأة المصرية في مختلف المجالات، “يجب أن يكون دعمنا بالملايين، وادعو الشعب إلى ضرب مثال الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات بالكامل”.

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