“البرلمان” رفضنا طلب السادات لقاء النواب لتزكيته للرئاسة

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تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري الدكتور “صلاح حسب الله” حيث أعلن أن البرلماني السابق “محمد أنور السادات” قبل أن يعلن عن تراجعه في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال من أجل السماح له بالجلوس مع أعضاء المجلس النواب من أجل الحصول على تزكيتهم له للمشاركة في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقد أعلنت صلاح حسب الله خلال مؤتمر صحفي قد تم عقده اليوم أن مجلس النواب قد رد على “محمد أنور السادات” بأن عليه تبعا للوائح والقوانين فإن مجلس النواب المصري لا يقوم باستقبال أي راغب في الترشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، كما أن مرافق الدولة لا يمكن ان تستخدم في مثل هذه الأغراض.

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وأشار صلاح حسب الله أن الفرصة المتاح أمام أي مرشح من أجل الحصول على أصوات البرلمانيين لتزكيته في الانتخابات الرئاسية القادمة تكون خارج أروقة مجلس النواب المصري على أن يتم إقناع أعضاء مجلس النواب والحصول على تزكيتهم للترشح بعيداً عن أروقة مجلس النواب.

أما بخصوص التزكية في انتخابات الرئاسة المصرية فقد أعلن “صلاح حسب الله” قائلاً “القانون يتيح الفرصة من أجل الجميع لتزكية من يراه يصلح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المصرية”.

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