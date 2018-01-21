فرج عامر: السيسي أول رئيس يدعو الحكومة إلى احترام وشكر الشعب المصري

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وقال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس للجمهورية، يدعو جميع القادة وأعضاء الحكومة إلى احترام وشكر المصريين، وقد قال عامر في بيان صدر اليوم الأحد “لم نعثر على رئيس يقدر تضحيات المصريين ويحترمهم كما فعل السيسي وفاجأ الجميع بهذا العمل النبيل”، وأكمل كلامه قائلا “لم يكن متوقعا، خاصة أن هذا المؤتمر عقد ليسأل الشعب الرئيس وليس من اجل ان يقوم الرئيس بشكر المصريين”.

وواصل عامر قائلا: “لقد ضرب الرئيس أفضل الأمثلة في كل من الصراحة والشفافية مع الشعب المصري، وقد جعل للشعب القدرة على المراقبة بشكل واضح وعلني على جميع استراتيجيات وخطط الدولة، وقدم لكل الشعب المصري البيانات مع الأرقام، وقدم وصفا واضحا لما كنا وماذا نحن الان الانجازات والنجاحات “.

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وقد قال ايضا “لقد دخل رئيس السيسي تاريخ وقلوب المصريين، ولم يحدث ذلك فقط بسبب ما تم من الإنجازات، ولكن من خلال العقد الاجتماعي الجديد الذي تم عقده بين كلا من الرئيس والشعب خلال مؤتمر “حكاية وطن”، فإن الشعب المصري من خلال أصبح شريك في صنع القرار مع الرئيس”.

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