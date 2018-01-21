“سعاد صالح” مهددة بالفصل من جامعة الأزهر الشريف

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تابع موقع مصر 365 تصريح صادر عن مسؤولين في جامعة الأزهر الشريف أن لجنة التحقيقات بجامعة الأزهر الشريف قد تضطر إلى القيام بفصل أستاذ الفقه المقارن بالجامعة الدكتورة “سعاد صالح”.

وأوضحت مصادر في جامعة الأزهر الشريف أن إدارة التحقيقات بجامعة الأزهر الشريف قد احالت الدكتورة سعاد صالح إلى مجلس تأديبي بسبب إصدارها مجموعة من الفتوى التي تعد مخالفة وشاذة عن تعاليم الدين الإسلامي الوسطية السمحة والمنهج الأزهري مما أدى إلى إثارة الرأي العام وتم إحالتها الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيقات بسبب إصدارها هذه الفتوى.

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وأعلنت مصادر في جامعة الأزهر الشريف أن الدكتورة سعاد صالح قد يصدر ضدها حكمة بالفصل بسبب عدم اعتذارها عن الفتوى التي قامت بإصدارها كما فعل أستاذ الفقه المقارن الدكتور صبري عبدالرؤوف من الاعتذار عن الفتاوى التي أصدرها خلال الفترة السابقة والتي تعد فتاوى شاذة ومخالفة لتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

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