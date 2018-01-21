“مرصد الكهرباء” تعلن زيادة احتياطي إلى 8 آلاف و400 ميجاوات عن الحمل المتوقع

Advertisements

تابع موقع مصر 365 توقع كلا من جهاز حماية المستهلك وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن يكون هناك زيادة احتياطية في إنتاج الكهرباء المتاح خلال اليوم الموافق يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري والتي سوف حوالي ثمانية آلاف وأربعمائة ميجاوات، وأضاف إلى أنه لم يتم العمل على تخفيض أي أحمال الكهرباء سواء عن طريق تخفيض الأحمال أو عن طريق الفصل الإجباري بالتعاون مع المشتركين.

ويتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى للكهرباء على مدار اليوم أن يصل على أربعة وعشرين ألف وستمائة ميجاوات، وهو نفس الحمل الذي كان مساء أمس تبعاً للبيانات التي تم إصدارها من قبل مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وأوضح أنه تم تحمل الحد الأدنى من الأحمال الكهربائية التي بلغت حوالي خمسة عشر الأف وثمانمائة وثلاثين ميجاوات.

Advertisements

وأعلن المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشرات حالة أحمال الكهرباء ظهر اليوم باللون الأخضر حتى تمام الساعة 3 مساء اليوم، وكان قد ظهر باللون الأخضر طول ساعات النهار.

ويذكر أن تخفيف أحمال الكهرباء منذ شهر يونيو لعام 2015، حيث أن المواطنين في جمهورية مصر العربية لم يعودون يشتكون من قطع التيار الكهرباء بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية.

ويقوم مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بنشر خدمة اليومية والتي تعبر عن أهدافه ويأتي على قائمتها ترشيد الاستهلاك والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لجميع موارد الطاقة الكهربائية عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

أقرا المزيد “القابضة لكهرباء مصر” تعلن حاجتها إلى مهندسين للوظائف شاغرة