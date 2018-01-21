موجز أخبار مصر.. أهم وأخر ما ورد اليوم من أنباء

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نشر فريق مصر 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، هذا وقد تنوعت الأخبار الاقتصادية السياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، نرصدها لحضراتكم من خلال عناوين مختصرة ولمزيد من التفاصيل اضغط على عنوان الخبر، واليكم الموجز.

الأرصاد: نتوقع شتاء عنيف جداً وطقس غير مستقر.

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الحكومة تعدل مسار الموازنة عن طريق فرض ضرائب على أصحاب الفيلات والقصور.

مصر تقترب من جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته نوفمبر 2016.

السيسي يطالب بمسح شامل لكل المناطق الصناعية بالجمهورية.

البرلمان: رفضنا طلب السادات لقاء النواب لتزكيته للرئاسة.

خبراء.. الاستثمار العقاري هو الأفضل في 2018.

الحكومة تسعى لسد عجز الموازنة باقتراض 14 مليار جنيه.

سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية.

ريال مدريد يستعيد ثقة جماهيره بفوز كاسح على ديبورتيفو لاكورونيا.

بالفيديو.. حسين الشحات يواصل تألقه الملفت مع العين الإماراتي.

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

البدري يوافق رسمياً على رحيل نجم جديد من الأهلي إلي الدوري السعودي.

الكهرباء تعلن زيادة احتياطي إلى 8 آلاف و400 ميجاوات عن الحمل المتوقع.