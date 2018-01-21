السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم الأحد الموافق 21/1/2018 بإفتتاح عدداً من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، كما قام الرئيس بافتتاح المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام، وافتتاح مصنع “سامسونج للإلكترونيات”، وافتتاح مصنعين للأسمنت”.

وحضر هذه الافتتاحات عدد من رجال الأعمال، والدكتور “مصطفي حسن” محافظ بني سويف، ورئيس الجامعة وعدد من قيادات محافظة بني سويف، كما وجه رئيس جامعة بني سويف كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمام الرئيس بمثل هذه المشاريع القومية، كما أعرب عن سعادته بالتوجيهات التي أمر بها الرئيس خلال الإفتتاحات، وتسهيل كافة العوائق التي واجهتنا في بداية تنفيذ هذه المشاريع.

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كما طالب رئيس الجامعة أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، حتى تتفقد المنطقة الصناعية في مدينة بني سويف للوقوف على المعوقات التي تقابل إنشاء المصانع بها، و لتطوير المنطقة أيضاً.

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