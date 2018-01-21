وزارة الإسكان تضخ 58 مليار جنيه في جميع محافظات الصعيد للتنمية الشاملة

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن ضحها 58 مليار جنيه في جميع محافظات الصعيد من أجل التنمية الشاملة، حيث أنه سيتم تنفيذ 115 مشروع لتحلية المياه، ووحدات إسكان إجتماعي بكافة أنحاء صعيد مصر .

وصرح المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، الذي يذاع على قناة تن، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن وزارة الإسكان قد مهدت 200 كيلو متر طرق بتكلفة مليار جنيه مصري، ومشروعات التنمية بالصعيد إجماليا في 4 سنوات يمثل حوالي 6 أضعاف قبل 2010.

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وأضاف هاني يونس أن مشروع الإسكان الإجتماعي في كافة محافظات مصر، وأن اليوم التحدي الأكبر في الصعيد هو مشروعات الصرف الصحي، وبناء عليه تم زيادة الإستثمار في ذلك القطاع، وفي نهاية عام 2020 سنكون وصلنا إلى 45% من قرى مصر.