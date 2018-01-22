التضامن: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع (سكن كريم) آخر مارس بـ 27 قرية

Advertisements

صرّح مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج، أنه تم إختيار 27 قرية لتقديم الرعاية إليها من محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا، وأن الوزارة تولي اهتمامها بالقرى الفقيرة وخاصة الأكثر فقرا ثم الأقل فقرا.

وأكدت نيفين القباج على قناة (دي إم سي) في مداخلة هاتفية لبرنامج (مساء دي إم سي)، مساء يوم الأحد، أنه قد تم البدء في مشروع (سكن كريم) بالعمل على ما يقرب من 27 قرية في أواخر نوفمبر الماضي، موضحة أنه تم الانتهاء من تركيب 2100 سقف للبيوت بداخل هذه القرى، وتركيب وصلات للمياه، وسيتم الانتهاء تماما من المرحلة الأولى أواخر مارس القادم، للبدء في المرحلة الثانية .

Advertisements

وتابعت أنه من ضمن مزايا برنامج (تكافل وكرامة)، أنه قام بتوفير كافة البيانات بالرعاية عن الأسر الأولى, والتي تضم أكثر من 20 مليون مواطن, مؤكدة أن مشروع (سكن كريم) يحقق نقلة نوعية للأسر الفقيرة وخاصة الأكثر فقرا لتحسين اوضاعهم, ليس فقط عن طريق الدعم المادي ولكن من خلال الخدمات الشاملة.

وأوضحت أن من أهم ما يميز مشروع ( سكن كريم) هو تعاونه بشكل كبير مع المجتمع المدني، والتعاون مع 8 جمعيات أهلية، كما أنه يوفر أيضا فرص عمل للشباب داخل القرى عن طريق تقديم المشروعات المتعددة لهم .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعداده لدعم مشروع (سكن كريم) من صندوق تحيا مصر بحيث يتم الإنتهاءْ منه في خلال العام الحالي, وجاء ذلك خلال جولة الرئيس لإفتتاحهِ عدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة بني سويف صباح يوم الأحد .