السكة الحديد: زيادة الأسعار لن تؤثر على المواطن البسيط .. والهيئة تخسر 5 مليار جنيه سنويًا

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صرّح رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس سيد سالم، أن زيادة أسعار تذاكر القطارات لا تزال تحت الدراسة والفحص، مؤكدا أن نسبة الزيادة في الأسعار لم تحدد بعد، لكنه أكد أن تلك الزيادة لن تؤثر على المواطن البسيط.

وأوضح سيد سالم في مداخلة هاتفية على قناة ( دي إم سي ) في برنامج ( مساء دي إم سي ) مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الأحد، أن هيئة السكك الحديد تتكبد خسائر تصل الى 5 مليار جنيه سنويًا .

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وأضاف أن هناك عدد من المشروعات الكبيرة التي تنفذها الهيئة في القطاع حاليًا، والزيادة المنتظرة في أسعار التذاكر ستساهم في تطوير السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وإختتم بأن السككك الحديدية تنقل سنويًا ما يقرب من 350 مليون راكب سنويًا, مؤكدًا أن كافة العاملين بالهيئة يواصلون العمل من أجل تيسير الرحلات على مدار اليوم .