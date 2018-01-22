حسب الله: لكل نائب الحق في تأييد مرشح رئاسي لكن خارج البرلمان

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قال المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله إن المجلس محايد في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أن لكل نائب في المجلس حرية ممارسة حقوقه كناخب ومواطن مصري لكن خارج إطار البرلمان.

والجدير بالذكر انه قد صرح من خلال مقابلة عبر الهاتف مع برنامج “هنا العاصمة”، الذي يعرض على القناة الفضائية المصرية “سي بي سي” وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلا ” إن قانون المجلس وقانون ممارسة الحقوق السياسية يمنع استغلال المرافق العامة في العمل السياسي”.

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وقال المتحدث باسم البرلمان أنه وفقا لذلك لن يتمكن البرلمان من تأييد أي مرشح رئاسى بصفة رسمية ، وقد صرح مشيرا إلى أن هناك اتصال مع النواب من أجل الحصول على توصياتهم وذلك من خلال عدة وسائل أخرى غير منصة البرلمان المصري.

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