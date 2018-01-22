زين الدين: السيسي يدرك مشاكل مصر المستقبلية

Advertisements

أشاد محمد عبدالله زين الدين النائب في مجلس النواب، ووكيل لجنة النقل والاتصالات في المجلس، بالمشاريع الوطنية العملاقة التي قد قام بافتتاحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته السابقة، حيث أنه قد افتتح مشاريع في مختلف المجالات من حيث الطرق والجسور ومشاريع الإسكان وغيرها، وذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف ، حيث انه قد قال ” إن المشاريع الذي افتتحها الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر جعل هناك ثقة كبيرة بينه وبين الشعب المصري”.

وقال زين الدين في بيان صدر في وقت قريب “إن دعم الشعب المصري للرئيس السيسي في ترشحه لولاية ثانية في هذه الصورة المبهرة لم يأتي من فراغ بل جاء من قناعة تامة وخاصة قدرة الرئيس السيسي على جعل مصر دولة عظيمة بمصداقية وقيادة ودور محوري” وقد اكمل كلامه مؤكدا بإدراك الرئيس تماما بالمشاكل التي تواجه مصر في المستقبل، وأن لديه رؤية واضحة وحاسمة للحلول، بما في ذلك مشكلة ندرة المياه.

Advertisements

وأثنى على رؤية السيسي لعدد من المشاريع الوطنية عندما أكد أن مصر تشهد تنفيذ أكبر مشروع في تاريخها لمعالجة المياه العادمة وتحلية المياه، يكلف مبالغ كبيرة ولا يتم تنفيذه للترفيه، حيث صرح قائلا “لن نسمح أبدا بوجود مشكلة مياه في مصر”

إقرأ أيضا حسب الله: لكل نائب الحق في تأييد مرشح رئاسي لكن خارج البرلمان