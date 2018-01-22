سفير أستراليا: مصر تشهد تطور كبير في الاستثمار

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قال سفير أستراليا لدى القاهرة نيل هوبكنز ان بلاده تسعى إلى تعزيز التجارة مع مصر خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم التجارة الى 650 مليون دولار وفقا للإحصاءات الأخيرة لعام 2017.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقد الأحد مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في رابطة رجال أعمال الإسكندرية لمناقشة سبل التعاون مع الجانب الأسترالي وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

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واضاف “أننا نحاول تعزيز وتحفيز تبادل الزيارات والاجتماعات مع ممثلي المؤسسات والهيئات المصرية” مشيرا إلى أن الإسكندرية تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات التي ترسل من خلالها وتلقى وفودا اقتصادية لتبادل المناقشات ومناقشة طرق التعاون.

مؤكدا أنه سينقل رسالة إلى بلاده تقول: «متفائلون بمستقبل مصر، ولدينا العديد من الفرص من خلال حجم العمالة التي يمكن أن تدخل سوق العمل».

وأشار السفير إلى أن المستثمرين يركزون على الربح والاستقرار والبنية التحتية، حيث صرح “في الوقت الراهن، رأينا أن هذه الأمور متوفرة في مصر، خاصة وأنها اتخذت خطوات كبيرة في تعزيز مصادر الطاقة التي تدعونا إلى دعوة المستثمرين والشركات إلى القدوم إلى مصر لرؤية هذا التطور والبيئة المناسبة للأعمال”.

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