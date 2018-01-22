وزارة الهجرة تكشف اليوم عن إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

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تنظم اليوم الإثنين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مؤتمر صحفي بمقر الوزارة حيث سوف تكشف فيه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة إجراءات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المقبلة، والتسهيلات التى أجرتها اللجنة العليا للانتخابات.

وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات على مدار 3 أيام بداية من يوم 16 مارس المقبل يجري تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المقبلة بينما تجري جولة الإعادة في الانتخابات للمصريين بالخارج على مدار 3 أيام بداية من يوم 19 إبريل المقبل.

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والجدير بالإشارة أن وزير الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم شاركت أثناء زيارتها لبريطانيا أول أمس حفل تنصيب الدكتور ناصر فؤاد نائبا للورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا، ويعتبر فؤاد أول مصري يتقلد هذا المنصب الهام.

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