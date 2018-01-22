منى زوبع تقدم استقالتها من منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار

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تابع موقع مصر 365 تصريحات مصادر مسؤولة حكومية عن تقديم رئيسة الهيئة العامة للاستثمار “منى زوبع” استقالتها اليوم الموافق يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري من منصبها الذي قامت بتوليه مهامها خلال شهر أغسطس السابق، ولم يتضح إلى الوقت الحالي أسباب الاستقالة، ولا من سوف يحل محلها ويتسلم مهام منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وأعلنت وكالة الأنباء العالمية رويترز أن منى زوبع قد عملت رئيس لقطاع سياسات الاستثمار في “وزارة الاستثمار المصرية” وفي الهيئة العامة للاستثمار، ثم تم ترقيها لمنصب مساعد ثم إلى منصب كبير مساعدي وزراء الشؤون المالية والتعاون الدولي والاقتصاد إلى جانب منصب مساعد وزير التجارة الخارجية تبعا لموقع الهيئة العامة للاستثمار على مواقع الإنترنت.

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