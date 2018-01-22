وزارة الإسكان تخصص 18 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج

أوضحت رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى مي عبد الحميد أن وزارة الإسكان طرحت شقق سكنية بمساحة 90 متر للمصريين بالخارج في مشروع الإسكان الاجتماعى تنفيذا لطلبات المواطنين المصريين بالخارج.
وكشفت مي عبد الحميد في المؤتمر الصحفي المنظم من قبل وزارة الإسكان عن تخصيص 18 ألف شقة سكنية للمصريين بالخارج في مشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من المدن بالمحافظات، ويفتح أبواب التقديم بها بداية من يوم 4 فبراير المقبل.
وأوضحت مى عبد الحميد خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي أن الوزارة خصصت موقع التقديم وحجز هذه الوحدات بالتعاون مع وزارة الاتصالات مشيرا إلى الشرط الأساسي للحجز وهو عدم استلام المواطن أى وحدة سكنية بمشروعات الوزارة السابقة مثل دار مصر أو بيت الوطن.
كما يجب على المواطن أن يدفع مقدم حجز الوحدة السكنية بنحو 25% وتقسيط بقية قيمة الوحدة على مدار 3 سنوات قسط سنوي مشيرا إلى تخصص الوزارة الوحدات عقب إغلاق باب الحجز.
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