“الوطنية للانتخابات” تعلن عن طريقة الاستعلام عن موعد ومكان اللجان الانتخابية

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تابع موقع مصر 365 قيام الهيئة الوطنية للانتخابات على الموقع الرسمي للاستعلام عن أماكن المقار الانتخابات من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، حيث استطاع المواطن المصري التعرف على كل ما يخص مكانه الانتخابي من الرقم الخاص به في الكشوف الانتخابية ورقم اللجنة إلى جانب عنوان اللجنة الانتخابية عن طريق الرقم القومي.

كما قامت اللجنة الوطنية للانتخابات نشر مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية على أن يكون انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 في خارج جمهورية مصر العربية يوم الجمعة والسبت والأحد الموافق السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر مارس القادم.

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أما موعد الانتخابات الرئاسية المصرية داخل جمهورية مصر العربية تكون في يوم الاثنين والثلاثاء وتمتد إلى يوم الأربعاء الموافقة للتواريخ التالية السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

أما في حالة إجراء جولة إعادة الانتخابات بين أحد المرشحين الرئاسة المصرية سوف تكون في خارج جمهورية مصر العربية يوم الخميس والجمعة والسبت الموافقين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من شهر أبريل لعام 2018، أما داخل الدولة المصرية تكون يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أبريل القادم لعام 2018.

أما عن موعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية خلال العام الجاري 2018 سوف يكون رسميا يوم الثاني من شهر أبريل لعام 2018، ويمكن للمواطنين الراغبين في معرفة مقر لجانهم الانتخابية الضغط هنا وإدخال الرقم القومي والضغط على كلمة “أستعلم” لتظهر المعلومات الخاصة بمقر لجنته الانتخابية ورقمه في الكشوف الانتخابية.

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