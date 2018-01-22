مصري جديد يتعرض للسحل والضرب بـ دولة الكويت

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تعرض عامل مصري للسحل من قبل مجهولين في الكويت في محاولة للإستيلاء على ما معه من أموال في منطقة الصباحية التي تقع جنوب العاصمة .

وحسبما جاء في صحيفة (الأنباء الكويتية)، أن النيابة أمرت بسرعة ضبط المتهمين وإحضارهم، بعد أن ورد بلاغ من شقيق المصري المجني عليه، مرفق معه تقرير طبي بالإصابات التي أحدثها الجناة به وانحصرت بين كسور وكدمات في أجزاء متفرقة من الجسم .

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وكما ذكرت الصحيفة فقد استمعت النيابة إلى أقوال المصري المجني عليه، وهو عامل في شركة للمشروبات الغازية، داخل مستشفى العدان، حيث يتم علاجه هناك.

وحسبما صرح مصدر أمني فالقضية بدأت عندما حاول مجهولون إعتراض طريق العامل المصري، وطلبوا منه أن يصرف ورقة 20 دينار، واختطفوها منه رغما عنه، وعندما حاول أن يقاومهم اعتدوا عليه بالضرب، وقاموا بسحله لمسافة 50 متر بسيارتهم.