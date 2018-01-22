“الوطنية للانتخابات” تفجر مفاجأة بخصوص عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية

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تابع موقع مصر 365 تصريحات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات حيث أعلنت أن إلى الوقت الراهن لم يتقدم أي مرشح بأوراق ترشحه بشكل رسمي للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة لعام 2018.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أعداد التوكيلات الانتخابية و تأييدات المرشحين الرئاسيين والتي تم إصدارها من قبل مكاتب الشهر العقاري في جمهورية مصر العربية حتى الوقت الحالي قد بلغت حوالي ثمانمائة ألف توكيل لعدد ثلاثة وعشرين مرشح محتمل رئاسي حتى صباح اليوم الموافق يوم الاثنين.

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وقد أعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسم الهيئة المستشار “محمود حلمي الشريف” بأن عدد التوكيلات قد بلغ إلى ثمانمائة وأربعة عشر ألف توكيل في مختلف مكاتب الشهر العقاري في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشار المستشار محمد حلمي الشريف أن عدد التوكيلات التي تم توقيعها لتأييد المرشحين قد أدت إلى أن يصل اعداد المرشحين إلى انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2018 إلى ثلاثة وعشرين مرشح رئاسي محتمل، وأضاف أن هذا الرقم يعد أعلى رقم في تاريخ انتخابات الرئاسة المصرية خلال السنوات السابقة.

وأوضح المستشار “محمد حلمي الشريف” أن مكاتب الشهر العقاري مستمرة في عملها إلى يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الحالي لعام 2018، وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الوقت الحالي لم تتلقى أي أوراق رسمية من قبل أي مرشح من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المصرية والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مارس القادم من عام 2018.

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