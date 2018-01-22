28 يناير استكمال المرافعة في قضية “تيران وصنافير”

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أجلت المحكمة الدستورية نظر إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، والتي قد تم نقل ملكية الجزيرتين “تيران وصنافير” إلى السعودية، وذلك لجلسة الأحد القادم الموافق 28 يناير لكي تستكمل هيئة المحكمة مرافعة الدفاع.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامين المدافعين، و تأكيدهم أثناء المرافعات على مصرية تيران وصنافير، وذلك بحضور ممثل هيئة قضايا الدولة والذي يؤيد أن الجزيرتين سعودية، وهذا ما دفع المحامون المدنيون بإثبات أن هذه إتفاقية غير دستورية، وأن قرار الحكومة بمنح الجزيرتين للمملكة السعودية يعد قراراً باطلاً.

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كما أكد دفاع هيئة قضايا الدولة لموقع مصر 365، في حوار قبل الترافع أمام هيئة المحكمة، أنه سوف يدفع بجميع الأوراق والمستندات التي تثبت أن هذه الاتفاقية قانونية ودستورية، وأكدت أيضاً أن الحكومة المصرية قد سلكت كل الطرق القانونية قبيل إتمام هذه الإتفاقية،كما طالب المحامي “خالد على” هيئة المحكمة الدستورية عدم إصدار أي حكم بشأن هذه الاتفاقية، قبل أن تنتهي الإنتخابات الرئاسية.

ومن جهة أخرى شهدت قاعة المحكمة غياب رئيس المحكمة المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” ، وتم رئاسة الجلسة من قبل المستشار “حنفي الجبالي” و6 من أعضاء هيئة المحكمة، كما شهدت المحكمة مطالبة جماعية من المحامين بتنحي رئيس المحكمة عن الدعوى وذلك لأنه قد أبدى رأيه فيها من قبل.

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