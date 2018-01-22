تحت رعاية الرئيس السيسي.. قطر وتركيا تشاركان في ملتقى الاستثمار بالقاهرة

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يشهد الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم ملتقي مصر الثالث للاستثمار خلال الفترة من 3 الى 4 فبراير القادم ، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشار “أحمد الوكيل” والذي يشغل منصب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أثناء تواجده بالمؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده من قبل الإتحاد للإعلان عن المؤتمر ، ويسعى المؤتمر إلى تنشيط العلاقات المصرية العربية والأفريقية والأوروبية، وبالأخص مجال تنمية الصادرات، وجذب الاستثمار، ومساهمة القطاع الخاص من جميع دول العالم في إنشاء مشاريع على أرض مصر.

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وسوف يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من وزراء المجموعة المالية والاقتصادية، ورئيس وزراء مصر وعدد من رجال الأعمال من جميع دول العالم، وتم تقدير النسبة التي سجلت في حضور المؤتمر وبلغ التسجيل 67 دولة، ومن بينها وفد من تركيا، يضم حوالى 38 رجل أعمال، وهذا بالإضافة إلى إلى مشاركة قطر في المؤتمر، والذي يضم 8 من أهم رجال الأعمال في قطر، وعلى رأسهم رئيس اتحاد الغرف التجارية “الشيخ خليفة آل ثاني”.

كما أكد أنه قد تم تأجيل هذا المؤتمر لأكثر من عام، لحين صدور تعديلات في قانون الاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية، وأيضاً إصدار قانون التراخيص الصناعية التي تسهل إقامة مشاريع استثمارية في مصر، دون أي عقبات أمام المستثمرين.

كما نوه على أن المنتدي سوف يتزامن مع انعقاد مجلس الأعمال المصري السعودي، والذي سوف ينعقد في أوائل شهر فبراير القادم وأكد على أن هذه فرصة عظيمة لرجال الأعمال في البلدين المصري والسعودى.

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