بالفيديو.. عمرو أديب: الإنتخابات الرئاسية تكلف الدولة مليار جنيه

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ظهر الإعلامي “عمرو أديب” خلال برنامجه” كل يوم” المذاع على قناة “ONE”الفضائية، وأكد حرص المصريين بالخارج على المشاركة فى عملية الإنتخابات الرئاسية، ووصف الحالة التي ظهرت على المصريين الذين يدلون بأصواتهم داخل اللجان أنها عرس ديمقراطي ويتمنى أن يرى هذه الصورة المشرفة في مصر”.

كما طالب “أديب” من الشعب المصري أن يتوجه ليدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية، وأن يرشح المرشح الذي يشعر أنه يصلح لرئاسة الجمهورية،دون الضغط من أحد ، وذكر “أديب” أن الإنتخابات الرئاسية سوف تكلف الدولة مليار جنيه”.

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