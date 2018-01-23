إثيوبيا ترفض اقتراح مصر بتدخل “البنك الدولى” للتحكيم فى الازمة

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ابدت إثيوبيا رفضها للدعوة التى اقترحتها مصر لتحكيم البنك الدولي في أزمة سد النهضة الضخم الذي تقوم ببنائه إثيوبيا على مجرى نهر النيل.

وأعلنت إثيوبيا رفضها على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي “هايلي مريام ديسالين” الذي عاد من زيارته إلى القاهرة والتى انتهت يوم الجمعة.

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ووصلت المفاوضات بين البلدين إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة، بسبب خوف الإدارة المصرية من تأثير هذا السد على حصة مصر مياه نهر النيل.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن ديسالين “أنه تقدم بطلب دعم فنى وليس دعم سياسي يتعلق بوجود مؤسسة “التحكيم” كطرف ثالث.

ولهذا السبب رفضنا الأمر وأكدوا على أنه غير مقبول تماما، فى الوقت الذى لا زالت إثيوبيا تؤكد أن بناء السد لن يؤثر سلباً على الحصص المائية لدول حوض النيل، نظراً لسعيها المستمر لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، عبر هذا السد.

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