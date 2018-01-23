حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/1/2018 وبيان بدرجات الحرارة

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ان يسود الطقس البارد في شمال العاصمة والجزء الشمالي من الوجه القبلي وكامل الوجه البحري معتدل خلال ساعات النهار في صعيد مصر وشديد البرودة في ساعات الليل ، كما متوقع تركز الصقيع على المزارع في وسط سيناء. وسوف يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية في شمال البلاد وذلك خلال اليوم الثلاثاء 23/1/2018.

فضلا عن نشاط الرياح على البحر الأبيض المتوسط، وسوف ينتج عنه اضطراب في الملاحة البحرية، ومع تراكم السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال يرافقه هطول الأمطار على الساحل الشمالي للمتوسط يمتد إلى مناطق مواجهة البحر.

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والبحر الأبيض المتوسط ​​مضطرب جدا وله طول موجي يتراوح بين 3 أمتار و 3.5 متر ، والبحر الأحمر سيكون في حالة معتدلة، والطول الموجي من 1،5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية على مستوى سواحل الجمهورية ستكون شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات المصرية

القاهرة 13 18

رفح 08 18

وسط الدلتا 10 18

الوادى الجديد 05 22

مرسى علم 14 23

أسيوط 07 19

بلطيم 11 18

الفيوم 10 19

كاترين 05 13

الإسكندرية 12 17

أسوان 09 22

السلوم 09 16

سيوة 10 17

ابو رماد 15 24

بورسعيد 13 19

المنيا 07 19

بنى سويف 08 19

مرسى علم 14 23

العريش 09 19

طابا 13 19

الإسماعيلية 10 19

الأقصر 07 21

السويس 10 19

رأس سدر 12 20

سوهاج 08 20

نخل 06 18

دمياط 12 18

الطور 11 20

حلايب 16 23

شرم الشيخ 14 23

قنا 08 20

الغردقة 12 23

راس حدربة 14 24

أبوسمبل 08 22

مرسى علم 14 23