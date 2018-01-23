صلاح حسب الله: “إن شاء الله” سيتم بث جلسات البرلمان على الهواء

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صلاح حسب الله: “إن شاء الله” سيتم بث جلسات البرلمان على الهواء

قال النائب صلاح حسب الله الناطق باسم مجلس النواب أنه يوافق على بث جلسات البرلمان على الهواء مؤكدا أن من حق المواطن المصري أن يرى ما يجري في الاجتماعات والسيطرة على النواب.

وأضاف قائلا “إن شاء الله” إن إعتماد هذا القرار يعود إلى رئيس المجلس علي عبد الله مشيرا إلى أنه يجري النظر في هذه المسألة في الوقت الراهن لإتخاذ قرار بشأنها.

وردا على سؤال حول قرار منع بث الجلسات قال “ان شاء الله” ان المجلس كان يمر في ذلك الوقت بما أسماه “حمى البداية”. واوضح أن النواب كانوا مهتمين بالظهور على التلفزيون والمشاورة لاهل البلد  لكن الوضع الحالي مختلف.

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