مجدي الجلاد: أتوقع انسحاب عنان واستمرار خالد علي في الانتخابات الرئاسية

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صرح الصحفي المصري مجدي الجلاد خلال حوار تلفزيوني له أن تجربة مصر في الديمقراطية ليست تجربة صلبة وأن الشعب المصري يتحمس ويميل لإختيار المرشح للانتخابات الرئاسية بدلا من اختيار البرنامج الانتخابي الأفضل موضحا أن الشعب إعتاد على القيادة الرئاسية والاعتماد على شخص معين.

وأضاف في اثناء حواره في البرنامج التلفزيوني “اخر النهار” والذي يتم بثه على القناة المصرية الفضائية “النهار” مع الإعلامي معتز الدمرداش أن الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يتعمد التواصل مع المواطن مباشرة ويعتمد في خطاباته على الإرتجال وذلك في تقديم رسالته للمواطن، معتبرا أن الشعب هو حزبه.

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ويتوقع مجدي الجلاد فيما يخص الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة أن يتم إنسحاب سامي عنان، وأن خالد علي هو من سيستكمل الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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