الانتخابات الرئاسية: السيسي يجمع ضعف عدد التوكيلات وعنان يرفض شروط الاخوان

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أعلن محمود الشريف نائب رئيس اللجنة الانتخابية المصرية أن التوكيلات الرئاسية للمرشحين الرئاسيين الذين وثقتهم مكاتب شهر العقار بلغت 814 ألف لصالح 23 مرشحا ، لكن هناك أنباء عن أن كلا من الفريق سامي عنان والمحامي خالد علي لم يتم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة لترشيحهم، في الوقت الذي قام فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحصول على ضعف عدد التوكيلات.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لحملة عنان ، حازم حسني، إنهم يواصلون جمع الوكالات ، وأن عنان لن يعلن برنامجه إلا بعد أن يقدم أوراقه الرسمية إلى لجنة الانتخابات.

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ومن جانبه فقد رفض حسنى الشروط الستة التي طرحها زعيم جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا لدعم عنان فى سباق الرئاسة، وقال “إن فريق عنان يرفض أي شروط لانتخابه رئيسا للجمهورية، وأن خطابه واضح لجميع المصريين وليس لفصيل سياسى أو جماعة معينة”.

وقال ندا إن الجماعة تقبل دعم عنان في الانتخابات الرئاسية شريطة أن يمتثل لست شروط، أبرزها إعادة تقييم نتائج الانتخابات التي شهدت انتصار الرئيس محمد مرسي، وطلب التنازل منه، وإلغاء بعض الأحكام القضائية والعسكرية ، وإعادة النظر في قرارات ثروات مصر وحدودها.

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