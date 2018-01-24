صناعة الأدوية تطالب الصحة بتوفير نواقص الأدوية وتعديل أسعارها

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صرح محي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة خاطبت وزارة الصحة رسميا لتوفير الأدوية الناقصة بالأسواق وتعديل الأسعار مشيرا إلى الأدوية التي لم تشهد أسعارها زيادات تعاني من نقص أنواعها في الأسواق بحسب صحيفة البورصة.

وأوضح حافظ من الضروري أن تخفض وزارة الصحة أسعار الأدوية غالية الثمن، وزيادة ضخ الأدوية ذات السعر المنخفض في الأسواق حتى تحقق التوازن بالسوق المحلى.

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ويذكر أن رشا زيادة رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة قد كشفت في الأيام الماضية القرار الوزاري بزيادة أسعار عدد معين من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تعاني من النقص في الأسواق موضحة أن لجنة التسعير بالوزارة قد قررت زيادة أسعار نحو 30 صنف دواء بنسبة تتراوح ما بين 10 و50%.

وقد ضغطت سابقا الشركات المصنعة والمنتجة للأدوية على وزارة الصحة من خلال تقديمها آلاف الطلبات لرفع أسعار بعض أنواع الأدوية.

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