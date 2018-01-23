بالفيديو بيان القوات المسلحة عن ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة

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تابع موقع مصر 365 إصدار “القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية” بيان تم الإعلان عنه منذ وقت قليل جاء فيه التالي “على الرغم مما يواجهه الجيش المصري العظيم على مدار الأربع سنوات السابقة من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دوراً التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات مسبوقة تواجها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعدد”.

وأضاف البيان “قد كانت القوات المسلحة على الدوام في صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظة عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة، وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي “سامي حافظ عنان” رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة”.

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وقد أوضح البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية المخالفات التي ارتكبها الفريق سامي عنان وكان منها إعلان ترشحه إلى انتخابات الرئاسة المصرية دون الحصول على موافقة من قبل “القوات المسلحة” أو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ليتم إنهاء استدعائه.

كما أضاف بيان القوات المسلحة أن سامي عنان في البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه يمثل تحرض صريح ضد “القوات المسلحة المصرية” كان الهدف من بيانه إحداث الوقيعة بين القوات المسلحة وبين الشعب المصري، كما ارتكب سامي عنان جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يتعلق إجراءات إنهاء خدمته في القوات المسلحة مما أدى إلى إدراجه ضمن قوائم الناخبين دون وجه حق.

وأنتهى بيان القوات المسلحة بالنص التالي “إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستعدي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”.

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