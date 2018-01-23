وزارة الدفاع: بيان سامي عنان حرض ضد القوات المسلحة

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نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع عن طريق الموقع العالمي يوتيوب مؤخرا بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي أعلنت فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجرائم المزعومة للفريق رئيس الأركان السابق سامي حافظ عنان، حيث تم اتهامه بانتهاكات قانونية صريحة، مثل الانتهاك الخطير للقواعد الخاصة بخدمة ضباط القوات المسلحة.

قالت القوات المسلحة فى بيان لها اليوم أن عنان أعلن ترشيحه للرئاسة دون موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة، واشتمل فى بيان ترشحه للرئاسة، على تحريض صريح ضد القوات المسلحة بقصد الوقيعة بينها وبين الشعب المصري الكبير، وجريمة التزوير في الاوراق الرسمية، حيث أنه قدم ما يفيد إنهاء خدمته للقوات المسلحة على العكس من ذلك، وتم ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق

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اقرا ايضا بالفيديو بيان القوات المسلحة عن ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة