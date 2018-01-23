“حميدة” يعلن عنان حصان طروادة للإخوان وتركيا وقطر يدعمان ترشحه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أمين سياسات حزب مصر العروبة الديمقراطي “رجب هلال حميدة” حيث أعلن قائلاً “دويلة قطر وتركيا سوف تكونان أول الداعمين لترشيح الفريق سامي عنان سواء من ناحية التمويل أو من ناحية التخطيط وسوف يفقوا وراءه بقوه حال استمراره في الترشح للرئاسة وتخطيه الأمور القانونية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأعلن “رجب هلال حميدة” خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم قائلاً “علينا الانتظار حتى يوم التاسع والعشرين من شهر يناير القادم، وسوف تنكشف أمور كثيرة لجموع المواطنين في الدولة المصرية الذي نراهن عليه وقت الشدائد وخصوصا أن الشعب هو الوحيد صاحب الحق في الاختيار”.

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وقد وجه رجب هلال حميدة تساؤل إلى الفريق سامي عنان قائلاً “لماذا كذبتم على الناس وصدرتم للشعب المصري أن الهيئة العليا قررت اختيار عنان مرشحاً؟ وفي النهاية لم تجتمع الهيئة العليا، وأتحدى أن يقول قاتل إن الهيئة العليا اجتمعت لمناقشة الأمر، لقد وقفت مستعجبً أما التصريحات، ولا يمكن أن نقبل من أحد إهانة هذا الوطن”.

وقد أعلن رجب هلال حميدة أن الفريق سامي عنان قد اختار حازم حسني وهشام جنينه نائبين له، وقد أعلن أنه يرفض هذا الاختيار حيث أن الشعب المصري لديه تحفظ على هذين الاسمين لأنهما يعاديان جمهورية مصر العربية والنظام السياسي بها.

وأعلن رجب هلال حميدة أن الفريق سامي عنان قد اختبار المتحدث باسم حملته الانتخابية في الخارج هو “محمود رفعت” حيث أضاف قائلاً “أجد كل ما يكتبه رفعت مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجامعات خارجية تهدف لزعزعة استقرار مصر، ولم يرفض يوماً عملية إرهابية شهدتها البلاد، ونشر على صفحته أن القرار صدر له بان يكون منسقاً عاماً، ومتحدثاً رسمياً بأوروبا كلها، ومعنى ذلك أن الأمر كله به ريبة وخلل”.

وقد علق رجب هلال حميدة عن علاقة الفريق سامي عنان بجماعة الإخوان المسلمين قائلاً “عندما أجد أيضا الرسالة التي أرسلها يوسف ندا لعنان أتساءل هل الفريق سامي عنان حصان طروادة الذي يراهن عليه الإخوان؟ لا يمكن أن أقبل تهميش الدولة المصرية أو اتهامها بغياب الشفافية وكيف تتهم الدولة بأن لا يحكمها الشفافية إلى آخر ما تضمنه بيان ترشح سامي عنان”.

أقرا المزيد بالفيديو بيان القوات المسلحة عن ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة