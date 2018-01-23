حميدة: لا علاقة لسامي عنان بحزب مصر العروبة الديموقراطي

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قال رجب هلال حميدة سكرتير سياسات حزب مصر العروبة الديمقراطي أن الحزب يمر بفترة من الالتباس وعدم الرؤية، وقد اتضح ذلك منذ إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة انتخابات. ثم تغيير المتحدث باسم الحملة وتعيين الدكتور حازم حسني بدلا من “سامي بلح” مما أدى إلى استياء كبير داخل الحزب.

وأضاف قائلا “إن الحزب يعمل دون إضفاء الطابع المؤسسي، ويعتمد على سياسة الرجل الوحيد الذي يقرر ويأمر دون الإشارة إلى أي شخص، والفريق عنان نفسه ليس له علاقة بالحزب، وكان يحاول مع الدكتور سليم العوا و الشيخ نجاح إبراهيم من أجل ان يحصل على دعمهم، واستخدام بعض الهاربين في الخارج، مثل عمر عفيفي”.

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وقال: “أنا مع الدولة المصرية وأؤيد الاستقرار والمشاريع العملاقة التي يتم عقدها وادعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه رجل دولة و يستحق التأييد لإنجازاته”.

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