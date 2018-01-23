“قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني” تقضي على تكفيريين وتدمر نفق بشمال سيناء

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تابع موقع مصر 365 إعلان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بمنطقة شمال سيناء في إطار التعاون مع القوات الجوية بالقوات المسلحة المصرية خلال الأيام السابقة من قيامها بالتالي القضاء على عنصرين من العناصر الإرهابية التكفيرية بالإضافة إلى ضبط اثنين عنصران آخران أثناء استعدادهما لإجراء علمية تكفيرية إرهابية ضد عناصر القوات المسلحة.

كما أعلنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بمنطقة شمال سيناء قيامها بضبط عدد من الأفراد المشتبه بهم انتمائهم إلى العناصر الإرهابية، ويتم التحقيق معهم في الوقت الراهن بواسطة العناصر الأمنية، كما تم اكتشاف عدد من الأوكار التي كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في الاختباء وتم تدمير هذه الأوكار.

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وأعلنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الميداني الثاني بمنطقة شمال سيناء عن تمكنها من تدمير سيارة من سيارات الدفع الرباعي المفخخة التي كانت معدة من أجل استهداف العناصر الأمنية التابعة للقوات المسلحة، كما تم تدمير ستة من العبوات الناسفة التي كانت مجهزة أيضا لاستهداف قوات الجيش والشرطة في منطقة شمال سيناء وتم زراعة هذه العبوات الناسفة على محور تحرك القوات الأمنية والعسكرية.

كما أعلنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني اكتشافها نفق رئيسي بعمق عشرة أمتار على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء وقد قامت عناصر قوات إنفاذ القانون في الجيش الميداني الثاني من تدمير هذا النفق وتم العثور بداخله على كابلات كهرباء بالإضافة إلى موتور سحب.

وأعلن البيان الصادر عن الجيش الثاني الميداني التالي “في إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء، تم ضبط عربة بداخلها كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع وتشغيل العبوات الناسفة كانت في طريقها للعناصر التكفيرية، وضبط ثلاثة عربات بداخلهم كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الميداني الثاني من بذل المزيد مجهوداتها من أجل القضاء على العناصر التكفيرية والإرهابية والإجرامية في منطقة شمال سيناء، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب في الدولة المصرية.

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