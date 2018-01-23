السيسي يبدأ في إجراءات الكشف الطبي للترشح للرئاسة

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء الفحص الطبي وذلك لكي يستعد من أجل تقديم أوراق ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.، حيث أنه أعلن في أثناء يوم الجمعة الماضي أنه سوف ينافس في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 وذلك من خلال ترشحه لفترة انتخابية ثانية.

ومن جانبها قد حددت اللجنة الوطنية للانتخابات ثلاثة مستشفيات من أجل إجراء الفحص الطبي لمرشحي الرئاسة وهم مستشفى ناصر الجامعي في القاهرة، ومستشفى الشيخ زايد في 6 أكتوبر، والمركز الطبي الدولي الثالث، ومن هذه المستشفيات فقط لا غير يقبل الفحص الطبي للمرشحين وقد تم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة.

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