“حملة خالد علي” تعقد اجتماع بعد قليل وتعلن الخيارات متاحة بما فيها الانسحاب

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تابع موقع مصر 365 إعلان الدكتور “عمرو عبدالرحمن” المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي “خالد علي” أنه سوف يتم عقد اجتماع صفة عاجلة لجميع أعضاء لجنة المرشح السياسي بشكل كامل بعد وقت قليل جداَّ من أجل العمل على دراسة موقف حملة المرشح الرئاسي المحتمل “خالد علي” بعد إذاعة بيان “القيادة العامة للقوات المسلحة” الذي تم إذاعته منذ قليل عن المرشح الرئاسي الفريق “سامي عنان”.

وأعلن “عمرو عبدالرحمن” في خلال تصريحات إعلامية قائلاً “كل الخيارات متاحة أمام الحملة الانتخابية لخالد علي بما فيها الانسحاب من السباق الرئاسي”، وأكد أن المرشح “خالد علي” سوف يحضر الاجتماع المقرر عقده بعد قليل من أجل اتخاذ الموقف المناسب الواضح الصريح ليتم الإعلان عنه بخصوص انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2018.

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وقد أعلنت صحفة إلكترونية منسوبة إلى الحملة الانتخابية لخالد علي على “فيس بوك” قد نشرت خبر تعلن فيه انسحاب خالد علي من الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إقامتها في شهر مارس القادم من عام 2018.

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