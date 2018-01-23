تعرف على أسباب ضبط سامي عنان

Advertisements

تضمن بيان القوات المسلحة الخاص بترشيح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية ثلاث جرائم رئيسية يواجهها، أولا ترشحه للانتخابات الرئاسية دون موافقة القوات المسلحة وعدم إنهاء الإجراءات والاوراق الخاصة به في الجيش المصري، حيث أنه فريق مستدعى في القوات المسلحة.

أما الجريمة الثانية فهي التحريض ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة في بيانه الذي أعلن من خلاله ترشحه، في حين أن التهمة الثالثة هي التزوير في الأوراق الرسمية، مما جعل الدولة تدرجه في قوائم الناخبين، بالرغم من أنه مازال بالخدمة في القوات المسلحة

Advertisements

وأصدرت القوات المسلحة بيانا بشأن ترشيح الفريق سامي عنان، للرئاسة، أكدت من خلال مثول عنان للتحقيق فيما وجه له من اتهامات.

إقرأ ايضا الجيش المصري.. ترشح سامي عنان للرئاسة مخالفاً للقانون