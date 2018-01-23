“خبير قضائي” يعلن “عنان” سوف يواجه السجن من 3 على 15 سنة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تصريحات اللواء طه سيد طه نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، حيث أعلن إن الفريق “سامي عنان” قد يواجه عقوبة بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة عشر سنة هذا في حال إدانته بالاتهامات التي وجهتها له القيادة العامة للقوات المسلحة.

أشار اللواء طه سيد طه قائلاً “أن منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكون تحت الاستدعاء لمدة طويلة جداًّ في حياته ومن هذا المنطلق لا يجوز له الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن مسبق من القوات العامة للقوات المسلحة”.

Advertisements

أضاف اللواء طه سيد طه “إن من يخالف التوجيهات العسكرية يواجه له عقوبة المخالفة والإهمال، وتصل عقوبة هذه التهم تلزم الحبس مدة تتراوح ما بين أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاثة سنوات”.

وأعلن اللواء طه سيد طه قائلاً “في حال ثبوت إدانة سامي عنان بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة المصرية على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه على قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فإن هذه تعد مخالفة جنائية وجريمة تبعاً للمواد 111، ومادة 112، ومادة 113 من قانون العقوبات المصري، والعقوبة تلزم السجن مدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة عشر سنة”.

وأكدت مصادر قضائية مصرية اليوم عن إجراء تحقيق مع الفريق سامي عنان على خليفة الاتهامات الموجه إليه التي تتعلق بترشحه المحتمل إلى انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعاء الفريق سامي عنان اليوم للتحقيق في ارتكاب مخالفات قانونية وهي عدم الحصول على إذن من “القوات المسلحة” من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، بالإضافة إلى الوقيعة بين الجيش المصري وبين الشعب، وارتكاب جريمة التزوير في أوراق ترشحه إلى الانتخابات لنقل اسمه إلى كشوف المرشحين المحتمل للرئاسة دون وجه حق.

أقرا المزيد “حميدة” يعلن عنان حصان طروادة للإخوان وتركيا وقطر يدعمان ترشحه