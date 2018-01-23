إشاعات حول انسحاب خالد علي والحملة تواجه أزمة في التوكيلات

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قامت صفحة مزيفة منسوبة إلى حملة المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خالد علي، بالنشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انسحاب خالد علي من سباق الرئاسة المقرر بدئه في شهر مارس القادم.

ووفقا لنشر الصفحة المنسوبة إلى حملة خالد علي، اعتبرت الحملة أن المناخ السياسي لا يسمح بممارسة الديمقراطية لضمان استمرار السباق الرئاسي، وفقا للنص المنشور، في حين نشرت الحملة أمس بيان يدعو المواطنين إلى مواصلة تحرير نماذج لدعم الترشيح في مكاتب الشهر العقاري وأن ارقام توكيلات خالد على قليلة.

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إن حالة الصراع القوي في موقع الحملة الرسمية للمرشح المحتمل خالد علي، والتي تتناقض مع البيانات المنشورة على الصفحة الرسمية مع الصفحات المنسوبة إليه والمحسوبة على الحملة أيضا، تفسرها مصادر قريبة من الحملة من أنها تأتي في ضوء المشكلة الكبيرة التي تواجه الحملة في استكمال عدد التوكيلات المطلوبة للترشح رسميا، وهم 25 ألف توكيل بحد أدنى 1000 توكيل من 15 مقاطعة على الأقل، وقبل خمسة أيام فقط من إغلاق باب الترشح يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يناير.

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