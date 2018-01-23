“الداخلية” تصدر بيان عن مقتل 6 عناصر إرهابية في العريش

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ستة من العناصر الإرهابية التكفيرية في محافظة سيناء المصرية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المتفجرات، وقد أعلن البيان الصادر عن وزارة الداخلية إنه انطلاقاً من جهود الوزارة المتواصلة في إطار مكافحة الإرهاب ومحاولة إجهاض جميع المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الدولة المصرية والنيل من إنجازات الشعب المصري.

وأعلن البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية تمكن “قطاع الأمن الوطني” من تتبع حركات العناصر الإرهابية التكفيرية الهادفة إلى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية المباشرة في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، لتصعيد عملياتها الإرهابية الغاشمة بالتزامن مع احتفالات الشرطة المصرية بعيدها من خلال استهداف سير القوات الأمنية المصرية بسلسلة من العمليات الإرهابية.

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وأشارت وزارة الداخلية المصرية أنه تم العمل على إعداد خطة أمنية نتج عنها تحديد مسارات تحركات العناصر الإرهابية التكفيرية، وتم الكشف عن أحد العقارات في منطقة “ابني بيتك” تحت الإنشاء في محافظة العريش والتي تعد وكر اختباء العناصر الإرهابية ومقر لتخزين المتفجرات والعبوات الناسفة، وقاعدة لجميع العمليات الإرهابية في محافظة العريش.

أشارت وزارة الداخلية المصرية عقب تقنين الإجراءات الأمنية تم مداهمة وكر العناصر الإرهابية وتم تبادل لإطلاق النيران بين القوات الأمنية المصرية والعناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع ستة من العناصر الإرهابية كما تم العثور على أربعة بنادق آلية، وعبوة ناسفة إلى جانب قنبلة واحد أف، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة حيال الواقعة.

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