خالد علي يعلن موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية

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أعلنت الصفحة الرسمية لحملة “خالد على” المرشح للإنتخابات الرئاسية، منذ قليل عن انعقاد مؤتمر صحفي وذلك مساء غداً الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءاً، حتى يتم الإعلان عن الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية، وسوف يعقد المؤتمر بمقر الحملة 1 شارع سكة الفضل، خلف حلواني العبد”.

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كما نوهت الحملة على جميع مؤيدي المرشح الرئاسي “خالد على” أن يتوجهوا لمكاتب الشهر العقاري، لعمل توكيلات تأييداً لترشيح خالد على، واستلام نسخة من التوكيل”.

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