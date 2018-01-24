حالة الطقس اليوم الأربعاء 24/1/2018 في مصر

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ننشر لكم اليوم توقعات الطقس وفقا للتقارير التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية، والتي تعلن من خلال توقعات طقس اليوم الأربعاء 24/1/2018، حيث من المتوقع أن يشهد طقس اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحيث يسود طقس بارد خاصة على المناطق الشمالية، ويعتدل الطقس بالاتجاه جنوبا في القاهرة والمناطق الشمالية للصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، فيسود طقس شديد البرودة خاصة على المناطق الجنوبية “شمال الصعيد”.

حالة الطقس اليوم في مصر :

تهب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة على المناطق الشمالية للبلاد، وخاصة على منطقة البحر المتوسط، حيث تتميز تلك المنطقة بنشاط الرياح غربا، وبالتالي تشهد الملاحة في البحر المتوسط اضطرابا ملحوظا، هذا وتشهد مناطق المزروات تكون الصقيع، وخاصة في منطقة وسط سيناء.

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كما تنتشر السحب المتوسطة والمنخفضة خاصة على المناطق الشمالية للبلاد، ومن الممكن أن يصاحب تلك السحب سقوط للأمطار على تلك المناطق، وتمتد السحب كذلك من المناطق الشمالية وحتى القاهرة ومنطقة الوجه البحري.

أما بالنسبة للبحرين المتوسط والأحمر، فتتميز حالة البحر المتوسط بأنها ما بين متوسطة ومضطربة، وذلك بسبب نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية، وتصل ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر إلى ما بين المترين والمترين والنصف.

بينما تتميز حالة البحر الأحمر بأنها معتدلة بالمقارنة بحالة البحر المتوسط، تهب الرياح السطحية شمالية غربية، ويتراوج ارتفاع الموج في البحر الأحمر إلى ما بين المتر والمتر والنصف.

درجات الحرارة اليوم :