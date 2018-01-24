مسلم: الأحزاب السياسية المصرية تعاني من أزمة كوادر

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قال محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن والكاتب الصحفي الكبير أن الأحزاب السياسية في مصر تعاني من أزمة في الكوادر، وأضاف قائلا “لدينا 104 حزب غير معروف سوى ثلاثة او اربعة منهم”.

وقد صرح ايضا في أثناء ظهوره الإعلامي في برنامج “هنا القاهرة” الذي يذاع على القناة الفضائية المصرية “القاهرة والناس” مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة”إن مصر تمر بظروف استثنائية أقرب إلى فترة انتقالية مع رئيس لديه انجازات وشعبية كبيرة تجعل الأحزاب غير قادرة على تقديم بديل”.

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وقال في نهاية تصريحه”نتمنى في المستقبل ان تتمكن الأحزاب السياسية المصرية من خلق مناخ سياسي لديه القدرة على الاتفاق على مرشح رئاسى أو تقديم بديل يصلح للرئاسة”.

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